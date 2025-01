A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), desmantelou, na noite de quinta-feira (23), um artefato explosivo encontrado em um beco, na rua Ambrósio Ayres, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

Por volta das 19h, a equipe do Grupamento Marte foi acionada, pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), para averiguar denúncia sobre um possível artefato explosivo nas proximidades de um beco, na rua Ambrósio Ayres, no bairro São Jorge.

Segundo o comandante do Grupamento Marte, capitão PM Paulo Victor, ao chegar no local, a equipe identificou um explosivo regulamentar, que seria um item que pode ser usado apenas por pessoas habilidades.

Em seguida, os policiais militares isolaram o local, realizaram o manuseio e fizeram as medidas necessárias para preservar a integridade física da equipe e dos populares.

“Ao se deparar com o artefato, fizemos a identificação do material e vimos que era um artefato de grandes proporções. O artefato não pôde ser desativado no local e foi removido com equipamento especializado, que garante a segurança dessa remoção para um local distante da cidade”, explicou o comandante do Marte.

O capitão PM Paulo Victor pede que a população tenha os devidos cuidados ao encontrar esse tipo de material e que faça o acionamento da equipe da Polícia Militar especializada neste tipo de ocorrência.

“O Grupamento Marte orienta a população, nesse tipo de caso, a não manusear, a não se aproximar de forma alguma desses artefatos explosivos. Se você viu um objeto que aparenta ser perigoso, de imediato, ligue para o 190, acione a Polícia Militar, e o Grupamento Marte estará sempre pronto para atender à sociedade amazonense”, ressaltou.

Após os protocolos de segurança, o artefato foi removido para ser desmantelado em local fora da cidade. Os vestígios foram recolhidos para produção de relatório da perícia técnica e posterior análise.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

