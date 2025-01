5/5 - (2 votos)

Barcelos é uma cidade encantadora localizada no estado do Amazonas, às margens do Rio Negro. Conhecida por sua rica biodiversidade, história fascinante e cultura vibrante, Barcelos é um destino imperdível para quem deseja explorar a Amazônia de maneira autêntica e imersiva.

Fundada em 1758, Barcelos foi a primeira capital do Amazonas e desempenhou um papel crucial na história da região. Hoje, a cidade é um paraíso para os amantes da natureza, da pesca esportiva e da cultura amazônica. Se você está planejando uma viagem ao Amazonas e quer descobrir um lugar onde a natureza e a cultura se encontram em perfeita harmonia, Barcelos é a escolha ideal. Neste artigo, vamos explorar as principais atrações e atividades que você pode fazer em Barcelos, garantindo que sua experiência seja inesquecível.

Conhecendo a História de Barcelos

A história de Barcelos começa em 1758, quando a cidade foi fundada pelos portugueses com o nome de “Missão de Nossa Senhora da Conceição de Mariuá”. Posteriormente, Barcelos se tornou a primeira capital da então província do Amazonas (Capitania de São José do Rio Negro).

Embora tenha perdido o status de capital para Manaus em 1808, Barcelos continuou a ser um centro cultural e econômico significativo na região. Hoje, a cidade é conhecida por suas belezas naturais, suas tradições culturais e por ser o ponto de partida para explorar algumas das áreas mais remotas e intocadas da Amazônia.desempenhando um papel importante no desenvolvimento da região. A cidade foi um importante centro de comércio, especialmente de produtos como borracha, Piaçava, castanha-do-pará e peixes ornamentais. Saima mais em: https://barcelosnanet.com.br/historia-ilustrada-de-barcelos/

Principais Pontos Turísticos de Barcelos

Arquipélago Fluvial de Mariuá

O maior arquipélago fluvial do mundo está no Amazonas! Trata-se do Arquipélago Fluvial de Mariuá , que fica no coração da Amazônia na cidade de Barcelos. Essa cidade foi a primeira capital do Estado do Amazonas e fica a 400 km de Manaus. O Arquipélago Fluvial de Mariuá é o maior do país e do mundo. Ele tem mais de 1.400 ilhas.

Seu território é rico em fauna e flora. Pertence ao Parque Estadual Serra do Araçá e APA. O Arquipélago Fluvial de Mariuá está localizado nas margens do Rio Negro. Tem 140 Km de extensão e 20 Km de largura. Saiba mais em: https://barcelosnanet.com.br/conheca-o-arquipelago-fluvial-de-mariua-o-maior-arquipelago-fluvial-do-mundo/

Cachoeira do El Dorado A Cachoeira do El Dorado é a mais alta queda d’água do Brasil com mais de 353m de altura e está no Amazonas. Localizada no monte Tantalita, na serra do Curupira, município de BARCELOS, extremo norte do estado do Amazonas. Em linha reta a cachoeira dista 211 km da sede do município no Rio Jauari, afluente do Rio Aracá. É possível visitá-la o ano inteiro sendo que a melhor época vai de Abril a Setembro, no período de chuvas. Não deve ser confundida com a cachoeira do Aracá que está localizada no rio Aracá onde tem o posto da Funai. Também conhecida como cachoeira dos índios por causa do posto. É uma corredeira e não uma queda d’água. É chamada de cachoeira do Aracá porque está no rio Aracá. Saiba mais em: https://barcelosnanet.com.br/cachoeira-el-dorado-maior-cachoeira-do-brasil/

Praia Grande

A praia mais famosa e visitada da cidade fica situada em frente à sede do município, o acesso é via táxi fluvial. O trajeto leva menos de 3 minutos e custa cerca de R$ 5 por pessoa (R$ 10, ida e volta).

Devido à proximidade e grande extensão de areia, a Praia Grande é palco de eventos como o Réveillon da Praia Grande e o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, com atrações musicais e muita animação.

A entrada é gratuita, e o local possui quiosques e barracas para atender aos banhistas com serviços de bar e restaurante que servem os deliciosos peixes da culinária local.

Festival do Peixe Ornamental

Barcelos é mundialmente conhecida como a “capital do peixe ornamental”, devido à abundância de espécies de peixes coloridos que habitam as águas da região, como o acará-disco e o cardinal. O Festival do Peixe Ornamental, realizado anualmente em janeiro, é uma das principais celebrações da cidade e atrai visitantes de todo o Brasil.

Durante o festival, a cidade se transforma em um grande palco de celebração, com desfiles de carros alegóricos, concursos de beleza, shows musicais e competições esportivas. O ponto alto do festival é a Apresentação das Agremiações Acará-Disco e Cardinal, que representam diferentes espécies de peixes ornamentais, com apresentações que destacam a beleza e a diversidade da fauna aquática e cultural de Barcelos. O Festival do Peixe Ornamental é uma excelente oportunidade para vivenciar a cultura local e se divertir em um ambiente festivo e acolhedor. Saiba mais em: https://barcelosnanet.com.br/festival-do-peixe-ornamental-de-barcelos-am/

Mercado Municipal de Barcelos

O Mercado Municipal de Barcelos é um dos prédios mais antigos da cidade e um excelente lugar para conhecer mais sobre a cultura e o cotidiano dos moradores. No mercado, você encontrará uma grande variedade de produtos frescos, como frutas, legumes, peixes e especiarias, todos provenientes da região.

O mercado também é o lugar ideal para experimentar a culinária típica do Amazonas, com pratos como o café da mnhã be, regional, caldeirada de pacu, aracu e peixe de couro e a famosa farinha de mandioca, que é um dos principais produtos agrícolas de Barcelos. Além disso, o mercado é um ótimo lugar para comprar artesanato local, como cestos de palha, cerâmicas e objetos feitos com madeira e sementes. Visitar o Mercado Municipal é essencial para quem deseja mergulhar na cultura local e entender a importância da agricultura e da pesca para a economia da cidade.

Artesanato em Barcelos

O artesanato é uma parte importante da cultura de Barcelos, com os artesãos locais criando peças únicas que refletem a rica tradição amazônica. Entre os itens mais populares estão cestos de palha, redes de descanso, esculturas de peixes da região em madeira e colares feitos com sementes da floresta. Esses produtos são vendidos no Mercado, no Aeroporto e lojas especializadas na cidade, sendo ótimas opções de souvenirs para levar para casa ou presentear amigos e familiares.

O artesanato de Barcelos é produzido de forma sustentável, utilizando materiais naturais encontrados na região. Ao comprar peças de artesanato local, você não só adquire um item autêntico e cheio de história, mas também apoia a economia local e contribui para a preservação das tradições culturais da cidade.

Passeios de Barco pelo Rio Negro Os passeios de barco pelo Rio Negro são uma das melhores maneiras de explorar a natureza de Barcelos e vivenciar a vida ribeirinha. Navegar pelas águas escuras e tranquilas do rio permite aos visitantes observar a rica biodiversidade da região, incluindo aves exóticas, macacos, tucunarés e, com sorte, os famosos botos. Durante o passeio, é possível fazer paradas em comunidades ribeirinhas, onde os moradores vivem de forma simples, em harmonia com a natureza. Essas visitas oferecem uma oportunidade única de aprender sobre o modo de vida local, suas tradições e costumes. Além disso, os passeios de barco pelo Rio Negro proporcionam vistas espetaculares da floresta amazônica, com suas árvores imponentes e vegetação exuberante.

Onde Comer em Barcelos Restaurantes Típicos Barcelos oferece uma rica variedade de restaurantes que servem pratos típicos da culinária amazônica. A gastronomia local é fortemente influenciada pelos ingredientes nativos da Amazônia, como peixes, farinha de mandioca, açaí e frutas tropicais. Um dos pratos mais tradicionais é a “Caldeirada de peixe”, geralmente feito com Pacú, Aracú ou pirarucu, mas pode ser assados e servido com farinha de mandioca e vinagrete. Barracas de Comida de Rua As barracas de comida espalhads pelas ruad são uma parte importante da cena gastronômica de Barcelos. Nests locais, você pode encontrar uma variedade de petiscos e lanches rápidos, como tapiocas recheadas, churrasco de frango, peixe assado ou quelônios, coxinhas e bolos regionais. Além de serem uma opção saborosa e acessível, as barracas de comida de rua oferecem uma oportunidade de interagir com os moradores e experimentar a comida de forma autêntica e descontraída. Uma dica é provar o famoso “bolo de macaxeira” ou a “tampiquinha com tucumã”, iguarias tradicionais que fazem sucesso entre os visitantes. Essas delícias são feitas com ingredientes frescos e locais, garantindo uma experiência gastronômica genuína. Sabores da Amazônia A culinária de Barcelos é fortemente influenciada pelos ingredientes nativos da Amazônia, e isso se reflete nos sabores únicos dos pratos locais. Não deixe de experimentar os doces feitos com frutas amazônicas, como a torta de cupuaçu, o bolo de macaxeira e o doce de caçari. Para acompanhar, experimente sucos refrescantes de frutas como açaí, graviola, caçari e taperebá, que são ao mesmo tempo deliciosos e nutritivos. Esses sabores autênticos são uma forma de conhecer a Amazônia através do paladar. Onde Ficar em Barcelos Você pode ficar hospedado em Barcelos AM em algumas opções de hotéis e pousadas, das mais simples, as mais requintadas, sempre ornamentadas com lindas pinturas e artesanatos. Faça sua reserva! Poderá optar a que mais se encaixa ao seu perfil, dependendo da disponibilidade de vagas. Leia mais em: https://barcelosnanet.com.br/onde-ficar-em-barcelos/

Como Chegar a Barcelos

Vias de Acesso

Barcelos está localizada no interior do Amazonas, e o acesso à cidade pode ser feito por via aérea ou fluvial.

Avião: A maneira mais rápida de chegar a Barcelos é de avião, com voos partindo de Manaus. A viagem dura cerca de 1 hora e oferece vistas espetaculares da floresta amazônica e dos rios que cortam a região. A distância entre as cidades equivale a 401,7 km, o qual é de 369 km em linha reta.

Barco: Outra opção é viajar de barco, navegando pelo Rio Negro a partir de Manaus até o Porto de Barcelos. Em 2025, o custo para viajar de rede nos barcos de recreio de Manaus a Barcelos pode variar entre R$ 220,00 e 240,00. Nesse modelo de transporte, os visitantes levam cerca de 35 horas para chegar até a cidade. Leia mais em: https://barcelosnanet.com.br/como-chegar/

Transporte Local

Dentro de Barcelos, a locomoção é simples e prática. A cidade não conta com um sistema de transporte público como ônibus. Para deslocamentos mais rápidos, táxis lotação e motáxistas estão amplamente disponíveis. Alugar uma bicicleta ou uma moto também é uma opção para quem deseja explorar a cidade com mais liberdade.

Dicas Úteis para Visitantes

Turismo Sustentável em Barcelos

Práticas de Ecoturismo

Barcelos está localizada em uma região de grande riqueza ambiental, e o turismo sustentável é uma prioridade para a comunidade local. Os visitantes são incentivados a participar de atividades que respeitem o meio ambiente e as culturas locais, como visitas a parques ecológicos, trilhas guiadas e passeios de barco com guias locais. O ecoturismo em Barcelos não só ajuda a preservar a natureza, mas também apoia as economias locais e promove o desenvolvimento sustentável.

Contribuindo para a Comunidade

Durante sua visita a Barcelos, você pode contribuir para a comunidade local comprando produtos artesanais, comendo em “restaurantes” locais e participando de atividades culturais. Essas ações ajudam a fortalecer a economia local e garantem que o turismo tenha um impacto positivo na cidade. Além disso, considere apoiar projetos de conservação e sustentabilidade na região, que trabalham para proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida dos moradores

FAQs – Perguntas Frequentes

Qual a melhor época para visitar Barcelos?

A melhor época para visitar Barcelos é durante a estação seca, de setembro a fevereiro, quando o clima é mais ameno e as atrações naturais são mais acessíveis.

Como chegar a Barcelos?

Barcelos pode ser acessada por avião, com voos diretos de Manaus, ou por barco, navegando pelo Rio Negro.

O que fazer em Barcelos?

Em Barcelos, você pode explorar o Arquipélago de Mariuá, visitar o Mercado Municipal, passeas pelas diversas praias e participar de vivências culturais nas comunidades ribeirinhas.

Existe algum evento anual em Barcelos?

Sim, o Festival do Peixe Ornamental, realizado em janeiro, é uma das principais celebrações culturais da cidade e atrai visitantes de toda a região.

Barcelos é segura para turistas?

Sim, Barcelos é uma cidade tranquila e segura para turistas. Como em qualquer viagem, é importante tomar precauções básicas, mas a cidade é acolhedora e amigável para visitantes.