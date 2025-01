A Polícia Militar do Amazonas do Amazonas (SSP-AM) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (24/1), cerca de 15 quilos de oxi moldados em formatos de espiga de milho, durante operação na Base Fluvial Arpão 1, nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A droga foi localizada com auxílio do cão policial Xerife e estava sendo transportada por uma mulher de 18 anos, que foi presa em flagrante.

A abordagem foi realizada por volta das 6h15h, durante o cumprimento da operação Protetor das Fronteiras/Fronteiras mais Seguras, coordenada pela Secretaria de Segurança (SSP-AM), em um ferry boat. A embarcação havia saído de Tabatinga (1.108 quilômetros de Manaus) com destino a capital amazonense.

Durante o procedimento, o cão policial Xerife da PMAM, sinalizou que no porão de cargas, havia um saco suspeito de estar transportando entorpecentes. Ao terem verificado a encomenda contendo milho, e durante verificação manual, identificaram que se tratava de droga.

Ao todo, foram localizadas 48 porções de entorpecentes. Após a perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) a droga foi identificada como oxi, totalizando 15 kg.

Procedimentos

A mulher de 18 anos, suspeita de realizar o transporte da droga foi presa. A suspeita e a remessa de entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil (PC-AM), embarcados na Base Arpão 1, onde foi apresentada pelo crime de tráfico de drogas.