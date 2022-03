Avalie o post

Um estudante de medicina, de 26 anos, está sendo investigado por desviar mais de R$ 27 mil via PIX da própria amiga, uma médica de 25 anos. De acordo com boletim de ocorrência, o homem pedia o celular dela emprestado com o pretexto de que iria fazer ligações ou solicitar transporte por aplicativo, e aproveitava o momento para fazer os desvios financeiros.

Mais de R$ 27 mil foram furtados pelo celular da vítima. Foto: Divulgação

A vítima é a médica Oziele Souza, com quem o homem mantinha uma amizade de mais de quatro anos. Segundo ela, foram feitas várias transações em um intervalo de quase dois meses.

“No último dia que eu estive em contato com ele, em plantão, ele pediu pela última vez meu celular ‘amiga, me empresta teu celular pra eu pedir um uber’. Entreguei meu celular desbloqueado na mão dele. Nesse mesmo dia foi feito o tal comprovante da última transação. Ao todo, foram realizadas dez transações bancárias. Eu desconfiei porque a única e última pessoa que tinha pegado meu celular naquele dia em que foi feita a transferência foi ele”, disse.

Ainda Segundo contou a médica, o sentimento é de decepção, mas também de revolta.

“Ele se dizia ser meu amigo, mas amigo não faz isso”

“Eu já fui estudante de medicina e eu sei como é difícil. A gente não tem dinheiro quando ainda é estudante, mas nem por isso eu passei por cima de ninguém. Nada justifica o que ele fez e eu quero que a justiça seja feita”, comentou.

Os valores eram transferidos para a conta de outro colega, que segundo a polícia, não sabia do esquema. Em depoimento, o suspeito confessou o crime e disse que vai devolver todo o dinheiro desviado da conta da amiga. Ele deve responder por estelionato.

Rebeca Beatriz Rádio Rio Mar

Fonte