Técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas foram enviados nessa segunda-feira (20) para a comunidade de Santo Antônio do Matupi, localizada na zona rural de Manicoré para investigar o aumento de casos da Covid-19 na comunidade.

A equipe trabalha na busca ativa e monitoramento de contatos de casos positivos da doença. Manicoré tem registrado, até essa segunda, 14.357 casos, sendo 4.963 confirmados.



Segundo a FVS-AM, a equipe permanece em Santo Antônio do Matupi até sexta-feira (24), com enfoque em testagem de casos suspeitos de Covid-19 e a intensificação de vacinação contra a Covid-19.

Até o momento, a Fiocruz-Amazônia ainda não confirmou nenhum caso de Covid-19 pela nova variante ômicrom.

