O Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou R$ 96,66 bilhões entre janeiro e julho de 2022, o que indica aumento de 9,97% na comparação com igual intervalo do ano passado (R$ 87,9 bilhões).

Em dólar, o faturamento também alcançou crescimento, este de 16,86%, na comparação entre os sete primeiros meses de 2022 (US$ 19.28 bilhões) com o mesmo período de 2021 (US$ 16.5 bilhões).

Entre janeiro e julho, o PIM registrou exportações de US$ 321.66 milhões, o que equivale a um crescimento de 28,21% quando comparado ao montante de US$ 250.88 milhões exportado pelo Polo em igual intervalo do ano passado.

No mês de julho, o Polo Industrial de Manaus empregou 108.769 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que indica aumento de 1% ante o mês imediatamente anterior, junho, que registrou 107.690 trabalhadores, e de 3% em relação a julho de 2021 (105.591 trabalhadores).

A média mensal de empregos do PIM em 2022, levando-se em consideração os sete primeiros meses, é de 107.500 trabalhadores, o que representa crescimento de 3,38% na comparação com a média de igual período do ano passado (103.984 trabalhadores).

Segmentos e produtos

Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico, com faturamento de R$ 30,85 bilhões e crescimento de 28,16% nos sete primeiros meses do ano, foi o segmento do PIM com maior destaque no período.

Outros segmentos que também tiveram destaque incluem o Polo de Duas Rodas, com faturamento de R$ 14,09 bilhões e crescimento de 29,15%; Termoplástico, com faturamento de R$ 8,81 bilhões e crescimento de 8,89%; Químico, com faturamento de R$ 8,37 bilhões e crescimento de 14,21%; e Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis, com faturamento de R$ 1,5 bilhão e crescimento de 10,6%.

Entre os produtos com maior volume de faturamento fabricados pelo PIM, os principais destaques no período foram telefones celulares, com 9.179.420 unidades produzidas e aumento de 16,84% na comparação com igual período de 2021, e motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 784.558 unidades produzidas e aumento de 15,17%.

Outros produtos com linhas aquecidas nos sete primeiros meses de 2022 incluíram unidades evaporadoras para split system, com 204.297 unidades produzidas e aumento de 122,74%; unidades condensadoras para split system, com 118.352 unidades produzidas e aumento de 97,81%; tablets, com 1.246.544 unidades produzidas e aumento de 10,97%; e monitores com tela de LCD (uso em informática), com 2.124.625 unidades produzidas e aumento de 154,26%.

