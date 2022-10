O Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, foi o que elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados em 2022: a legenda ocupará 99 das 513 cadeiras. Mesmo no Nordeste, berço político do ex-presidente Lula, o PL ficou em 1º lugar: terá 23 deputados federais (15,2% dos 151 da região), à frente do União Brasil (União), com 21.

O resultado mostra que houve um salto considerável no desempenho do partido em relação à votação de 2018, quando ainda se chamava Partido da República (PR). Naquele ano, estava bem mais para baixo no ranking, ocupando a 6ª maior bancada do Nordeste, com 11 deputados federais eleitos (7,28% do total da região).

Assim, os dados no Nordeste mostram um aumento de mais de 100% de deputados federais do PL eleitos em relação à votação de 2018 (11 para 23).

Também houve um aumento de votos para Bolsonaro no Nordeste.

Em 2018, quando foi eleito à presidência, os votos de Bolsonaro no Nordeste representaram 15,1% do total recebido no país durante o primeiro turno (dos 49.276.990 votos válidos em todo Brasil para Bolsonaro, 7.453.206 vieram do Nordeste).

Já em 2022, esse percentual subiu para 17,2%. Dos 51.072.345 votos válidos em todo Brasil para Bolsonaro, 8.787.394 vieram do Nordeste).

O post Partido de Bolsonaro elege mais deputados federais no Nordeste apareceu primeiro em Portal Você Online.