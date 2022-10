A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) anunciou na quinta-feira (6) um acordo com a SalamAir, companhia aérea de baixo custo de Omã, no Oriente Médio, um negócio avaliado em US$ 934,6 milhões.

A operação será adicionada à carteira de pedidos firmes da empresa do terceiro trimestre deste ano.

O acordo prevê a venda de seis aeronaves da família E2, além de mais seis direitos de compra.

Em nota, a fabricante brasileira afirmou que as entregas terão início no fim de 2023. O negócio permite que a SalamAir adquira aeronaves do modelo E195-E2, aeronaves consideradas silenciosas, e que contam com 135 assentos, divididos em duas classes de serviço.

“É ótimo estar crescendo no Oriente Médio, uma região que normalmente concentra viagens de longa distância. Para a Embraer, também é importante ver uma companhia aérea de baixo custo e pioneira como a SalamAir reconhecer o valor que os E-Jets entregam às empresas aéreas deste segmento”, disse o presidente e CEO da Embraer, Arjan Meijer.

A SalamAir iniciou suas operações comerciais em 2017 em Omã e realiza voos domésticos, mas também internacionais, com destinos como Dubai, Praga, Doah e Kuwait, por exemplo. A nova frota será usada inicialmente em voos domésticos, incluindo quatro campos petrolíferos e quatro aeroportos internacionais dentro de Omã.

O post Embraer fecha US$ 934,6 milhões com aérea do Oriente Médio apareceu primeiro em Portal Você Online.