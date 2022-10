As operadoras TIM, Claro e Vivo confirmaram, nesta sexta-feira (7), a ativação do 5G em Manaus. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já tinha adiantado que a ativação do serviço aconteceria de forma gradativa a partir de quinta-feira (6), quando as empresas começaram o processo de licenciamento das estações.

A TIM afirmou que ativou a primeira rede 5G Standalone (SA), na quinta-feira (6), em Manaus, a partir da liberação oficial da frequência de 3,5 GHz pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Claro informou que o sinal está ativado em Manaus. “A operadora já estava com a estrutura pronta e ativou a sua rede Claro 5G+ imediatamente após a liberação de uso do espectro pela Anatel e Gaispi”, disse.

A Vivo ativou sua rede 5G, a partir da frequência 3,5Ghz, nesta sexta-feira (7), em Manaus. “A companhia já atua na ampliação para outras regiões das cidades”, afirmou a empresa. Em Manaus, inicialmente, a Vivo chegará a 16 bairros cobertos com o 5G.

Confira lista de bairros contemplados inicialmente:

TIM

Educandos

Presidente Vargas

Japiim

Dom Pedro I

Planalto

Morro Da Liberdade

Cachoeirinha

Santa Luzia

Da Paz

Alvorada

Petrópolis

Flores

São Francisco

Nossa Senhora Das Graças

Nossa Senhora Aparecida

Raiz

Cidade Nova

Nova Esperança

São José Operário

Glória

Lírio Do Vale

Vila Da Prata

Aleixo

Zumbi Dos Palmares

São Geraldo

Colônia Santo Antônio

São Raimundo

Santo Antônio

Compensa

Ponta Negra

São Jorge

Centro

Redenção

Praça 14 De Janeiro

Parque 10 De Novembro

Chapada

Santo Agostinho

Adrianópolis

Claro

Adrianópolis

Cachoeirinha

Chapada

Nossa Senhora das Graças

Parque 10 de Novembro

Praça 14 de Janeiro

Aleixo

Compensa

Coroado

Dom Pedro

Grande Vitória

Monte das Oliveiras

Nova Esperança

Santo Antônio

São Francisco

São Jorge

São Raimundo e

Vila da Prata

Vivo

Adrianópolis

Aleixo

Alvorada

Centro

Chapada

Compensa

Dom Pedro

Nossa Senhora das Graças

Parque 10 de Novembro

Praça 14 de Janeiro

Raiz, São Geraldo

Nova Esperança

Petrópolis

Santo Antônio e

São Francisco

*Com informações do G1