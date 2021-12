Avalie o post

Os usuários que utilizam a linha 502 terão como opções linhas que atendem a Avenida Mário Ypiranga em destino ao Centro da e T2

Manaus – Em função do recesso de fim de ano das atividades do Parque do Idoso, a linha 502 – Parque do Idoso/Conjunto Vieiralves/T1/Centro/T2 estará suspensa até o dia 10 de janeiro. A informação foi anunciada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Em Manaus, linha de ônibus 502 é suspensa até janeiro (Foto: Reprodução / Facebook)

Os usuários que utilizam a linha 502 terão como opções linhas que atendem a Avenida Mário Ypiranga em destino ao Centro da cidade e ao Terminal de Integração 2, tais como 217 (T2), 358 (T2), 550 (T2), 212 (T2), 446 (T2), 414 (T2), 415 (T2), 358 (T2), 403 (Centro), 550 (T2), 415 (T2), 359 (T2), 442 (Centro), 323 (T2), 329 (T2), entre outros.

A suspensão atende recomendação da administração do Parque do Idoso, que sugere o retorno na linha com o início da matrícula dos idosos, prevista para 11 de janeiro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte