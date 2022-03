Avalie o post

São Paulo – Ed Motta pediu desculpas por desqualificar a obra de Raul Seixas durante uma live. A declaração, que foi feita no fim de fevereiro, foi criticada, e o assunto entrou para a lista dos mais falados nas redes sociais.

À época, Ed detonou Raul, a quem chamou de “ruim musicalmente”, “sem caráter” e “desqualificado”.

“Peço perdão pela forma agressiva e grosseira que falei do Raul Seixas. Eu posso ter uma opinião sobre ele, posso ter uma crítica sobre ele pelo fato de ele ter sido produtor de discos. Eu tenho críticas a quem é produtor de discos, eu tenho direito a isso. O motivo [de pedir perdão] não é porque os fãs gritaram… O motivo aqui é vergonha, é tristeza”, começou.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O músico também revelou que ficou chateado com o próprio comportamento. “Eu fiquei muito decepcionado comigo, não com as minhas opiniões em si a cerca de como funciona o mercado de música. Eu estou dentro do mercado de música. A parte do funcionamento do mercado, eu tenho uma crítica clara sobre ela e ela engloba sim quem trabalha dentro de uma gravadora.”

Ed Motta explicou que, ao todo, a live teve mais de sete horas e duração. Segundo o artista, a transmissão foi marcada por brincadeiras.

“As pessoas pensam que eu estou ali falando sério: ‘Faça isso, não coma picanha, não coma pizza com borda. É claro que isso é cheio de ironias. É cheio de ironias com coisas que eu posso achar engraçado e vocês talvez não. Mas o que eu venho aqui falar é que nessa live de sete horas, falei sobre diversas coisas. Sete horas não são sete minutos.”

E completou: “no mesmo dia que eu terminei a live, assistindo, eu falei: ‘Caramba, o que eu falei do Raul Seixas ali vai dar problema, vai gerar chateação’. E não deu outra. Eu falo isso por uma coisa muito simples: Eu fiquei triste de verdade, triste mesmo. Eu não estou em busca de mais likes, mais seguidores, mais quantidade de shows, vender mais discos. Nunca estive em busca disso. Se eu estivesse em busca disso, eu faria uma música que iria para essa direção”.

