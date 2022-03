Avalie o post

A polícia isolou a área para evitar acidentes

Manaus – Um boi causou um tumulto no município de Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus) na última segunda-feira (7). A confusão foi registrada pela população.

(Foto: Divulgação)

O boi fugiu de um matadouro no município. Nas imagens, o animal parece desnorteado, sai de um posto de combustíveis e invade algumas lojas de roupas.

As pessoas tentam fazer o animal parar, mas ele foge. A polícia isolou a área para evitar acidentes.

Segundo informações, a confusão terminou quando o boi foi capturado. Ninguém ficou ferido.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte