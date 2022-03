Avalie o post

Os dados são do Mapa da Inadimplência da Serasa Experian, que lançou nova edição do Feirão Limpa Nome, com desconto de até 99% na negociação, até o dia 31 de março

Manaus – O Amazonas tem 1,4 milhão da população adulta com dívidas não pagas, montante que soma R$ 5,28 bilhões, com valor médio de R$ 3,5 mil por pessoa. Os dados são do o Mapa da Inadimplência Serasa Experian, que aponta o crescimento de 2,19% da inadimplência, em um ano. Para tentar reduzir esses débitos, a empresa lançou mais uma edição do Feirão Limpa Nome, que pode ser feito por meio digital ou presencial, com descontos de até 99%.

(Foto: Divulgação / Assessoria)

Já em Manaus, 1,04 milhão da população está inadimplente, cuja dívida total atinge R$ 4,2 bilhões, com valor médio de R$ 4 mil, aponta o Serasa. No Norte, 42,% da população adulta está inadimplente e a soma de todos os débitos atinge a cifra de R$ 18,8 bilhões.

De acordo com a gerente do Serasa Limpa Nome, Aline Maciel, o Mapa da Inadimplência elaborado pela Serasa revela que o valor total das dívidas no País é de R$ 260,7 bilhões. “O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no final do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados”, afirma.

O cenário da inadimplência no País levou a Serasa a lançar uma versão emergencial do Feirão Limpa Nome. Até 31 de março, em parceria com 100 empresas credoras, o Feirão oferece a possibilidade de negociação com descontos que podem chegar a 99% do valor da dívida. As ofertas de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos estão disponíveis nos canais digitais da Serasa, onde a negociação pode ser feita em até 3 minutos.

Mais de 33 milhões de dívidas podem ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões desses débitos podem ser quitados por até R$ 100 e 15 milhões deles por apenas R$ 50.

Na última edição do Feirão Limpa Nome, em novembro de 2021, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar suas dívidas atrasadas e negativadas: “Foram milhares de pessoas em busca de renegociações, centenas de parceiros com ofertas diferenciadas e inúmeras histórias de recomeço”, lembra Aline.



Onde negociar

A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser feitas de forma digital e gratuita por meio dos canais oficiais da Serasa. No site feiraolimpanome.com.br, App Serasa no Google Play e App Store e Ligação gratuita 0800 591 1222 - WhatsApp 11 99575-2096

Para quem prefere o atendimento presencial, a Serasa conta com a parceria de mais de 7 mil agências dos Correios pelo País, que oferecem as mesmas condições e descontos especiais do Limpa Nome, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

