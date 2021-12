Avalie o post

Diogo Nogueira fez retrospectiva e exaltou a namorada, Paolla Oliveira, com quem assumiu o romance em julho

São Paulo – Diogo Nogueira refletiu e fez uma retrospectiva de 2021, faltando dois dias para o fim do ano. Entre os fatos marcantes que relembrou da vida pessoal e profissional, o cantor exaltou Paolla Oliveira, com quem assumiu o romance em julho após muitos boatos de que estariam juntos.

Diogo Nogueira fez retrospectiva e exaltou a namorada, Paolla Oliveira, com quem assumiu o romance em julho (Foto: Reprodução)

“Esse foi o ano em que conheci e me apaixonei pela minha Flor de Caña”, escreveu Diogo, citando a atriz pelo apelido carinhoso que deu a ela e que, inclusive, o inspirou a escrever a letra de uma canção homônima.

Nos comentários da publicação, Paolla retribuiu a declaração de amor: “Que delícia. E todos nos apaixonamos por você”.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira viram casal queridinho da internet

Quando surgiram os primeiros rumores do romance entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, os fãs já começaram a shippar o casal. A partir da primeira foto publicada nas redes sociais, a torcida pelos pombinhos só aumentou. A atriz e o sambista também parecem estar acompanhando os memes e publicações sobre o namoro dos dois e não escondem mais a paixão.

Diogo e Paolla foram flagrados juntos pela primeira vez em uma padaria no dia 27 de junho. Dias depois, a atriz apareceu ao lado da irmã do cantor em fotos postadas nas redes sociais. Paolla deixou os fãs ainda mais empolgados quando compartilhou, no Instagram, que estava ouvindo Razão Pra Sonhar, um dos hits do sambista.Diante de tantas notícias, foi a vez do filho do cantor, Davi Nogueira, entregar o relacionamento do pai e da madrasta.

O casal assumiu o namoro quando a atriz posou com o cantor nos bastidores de um show que ele fez no Rio de Janeiro. Desde então, foram vários os elogios e troca de declarações nas postagens feitas nas redes sociais, para a alegria dos fãs que torcem para o casal.

Nesta quinta-feira (29), Paolla postou um TBT de um ‘dia especial’, segundo ela. A atriz marcou Diogo na publicação da imagem, em que aparece usando um vestido vermelho. ‘Bota especial nisso’, concordou o sambista.

