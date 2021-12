Avalie o post



2022 terá nove feriados nacionais, entre eles: Paixão de Cristo, Tiradentes e Independência do Brasil, fora o Carnaval e Corpus Christi que são considerados dias de ponto facultativo. No próximo ano, o dia do Trabalhador e o Natal cairão no domingo, reduzindo para sete o número de feriados em dias úteis. O comércio e a economia enxergam com bons olhos essa redução, já que de acordo com a CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – cada feriado em dia útil gera um prejuízo de R$ 2,46 bilhões ao varejo. A projeção é que as perdas no comércio com os feriados sejam 22% menores em 2022, quando comparado com este ano. O economista da CNC, Fábio Bentes, explica o impacto na economia causado pelos feriados.

Considerando todas as atividades econômicas, o feriado nacional provoca um impacto de R$ 10,12 bilhões na geração do Produto Interno Bruto. A estimativa da CNC é que os feriados de 2022 provoquem um excedente operacional no comércio em 9%. Uma pesquisa da Confederação aponta que o comércio varejista sofreu um prejuízo de R$22,11 bilhões em 2021. Para o próximo ano, a previsão de perda gira em torno de R$17,25 bilhões.



