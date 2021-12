Avalie o post

Modelo deu indireta ao humorista, que publicou um vídeo falando sobre o envolvimento dela com MC Gui em ‘A Fazenda 13’

São Paulo – Aline Mineiro alfinetou o ex-namorado Léo Lins depois que o humorista publicou um vídeo para falar sobre o comportamento da modelo em A Fazenda 13 e o fim do relacionamento dos dois. Léo deixou claro que não gostou do envolvimento de Aline com MC Gui no confinamento.

Diante da publicação, a modelo e ex-peoa ironizou o ex e mandou uma indireta nos stories do Instagram.

“Ai, gente, tinha que ser, né? O pessoal me mandando notificação sobre o vídeo de Léo Lins. Parabéns, Léo Lins! Parabéns, pode dar o seu showzinho aí com os seus vídeos, muito que bem, tá? Não tem problema, não, eu até ajudo a divulgar os seus vídeos”, alfinetou Aline.

“Quem quiser ver, na capa já aparece eu ali no edredom pra completar tudo, então… Estou dando uma força aí para os seus vídeos, legal”, completou.

Em outra publicação, a modelo encerrou o assunto: “Vida que segue, não é mesmo? Vamos embora, vamos pra frente. É cada uma…”.

Vale lembrar que o comediante já tinha causado polêmica ao comentar a separação do casal em um show e citar DJ Ivis. Léo foi criticado por debochar do caso de violência doméstica envolvendo o artista e a ex-mulher dele, Pâmella Holanda. A própria influenciadora repudiou o comentário: “Nojento”.

