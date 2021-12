Avalie o post

O elenco do Real Madrid voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (29) e joga contra o Getafe no próximo domingo, fora de casa

Madrid – A direção do Real Madrid confirmou nesta quarta-feira, em um comunicado oficial divulgado em seu site e nas redes sociais, que quatro jogadores de seu elenco tiveram resultado positivo para a Covid-19. São eles o atacante brasileiro Vinicius Junior, o goleiro belga Thibaut Courtois, o meia uruguaio Federico Valverde e o volante francês Eduardo Camavinga.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Os atletas terão agora de cumprir 10 dias de quarentena, conforme a legislação do governo da Espanha, perdendo o retorno após as folgas de fim de ano. O elenco do Real Madrid voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (29) e joga contra o Getafe no próximo domingo, fora de casa, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com eles, o número de jogadores infectados no Real Madrid no mês de dezembro sobe para 13. Luka Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Gareth Bale, Lunin, Alaba, Isco e Arribas também foram afastados por contraírem o novo coronavírus. Todos estes, entretanto, já estão à disposição do técnico italiano Carlo Ancelotti para a sequência da temporada.

Além do confronto deste contra o Getafe, Vinicius Junior, Courtois, Valverde e Camavinga podem também ficar de fora da partida contra o Alcoyano, no próximo dia 5, pela estreia na Copa do Rei, além do duelo contra o Valencia, em Madri, no dia 8, pelo Campeonato Espanhol.

Assim como outras grandes ligas europeias, como a da Inglaterra e de Portugal, o Campeonato Espanhol tem visto seus clubes com diversos casos de Covid-19 ao longo de dezembro – mês marcado pelo aumento de testes positivos em toda a Europa, impulsionado pela variante ômicron, considerada com alto potencial de infecção. Já são mais de 70 casos no mês na primeira divisão espanhola.

Por conta disso, a liga espanhola estabeleceu um novo protocolo de prevenção, que impõe, entre outras medidas, que os jogadores sejam submetidos a testes PCR após folgas de Natal, intervalos em Datas Fifa ou descanso de três ou mais dias.

Desde a última segunda-feira, Barcelona, Real Sociedad, Betis, Cádiz, Levante, Elche, Sevilha e Valencia foram outros clubes que confirmaram a existência de jogadores infectados. O Rayo Vallecano também está muito limitado devido aos casos positivos em seu elenco.

