Avalie o post

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição 634, informa o diagnóstico de 134 novos casos de Covid-19, totalizando 433.588 casos da doença no estado.

De acordo com o boletim, foram confirmados 2 óbitos pela Covid-19, ocorridos na terça-feira (28/12), elevando para 13.834 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (28/12), foi registrado 1 sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 1.655 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,38% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 56 pacientes, sendo 35 em leitos clínicos (3 na rede privada e 32 na rede pública), 20 em UTI (3 na rede privada e 17 na rede pública) e 1 em sala vermelha.

Há ainda outros 14 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 11 estão em leitos clínicos na rede privada, 2 estão em UTI (1 na rede privada e 1 na rede pública) e 1 em sala vermelha.

No boletim consta, também, que há outros 17 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 2 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 15 em leitos clínicos.

Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-RCP a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 762.110 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 582.990.

Municípios – Dos 433.588 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (29/12), 206.282 são de Manaus (47,58%) e 227.306 do interior do estado (52,42%).

A capital, Manaus, tem 36 novos casos confirmados. No interior, os 20 municípios que têm casos novos registrados são: Boa Vista do Ramos (13), Autazes (10), Barreirinha (10), Tonantins (10), Novo Aripuanã (8), Maués (6), São Paulo de Olivença (6), Benjamin Constant (4), Jutaí (4), Manicoré (4), Alvarães (3), Careiro (3), Iranduba (3), Manacapuru (3), Parintins (3), Anamã (2), Canutama (2), Coari (2), Presidente Figueiredo (1) e Tefé (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.513 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.321.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (1) e Coari (1).

Medidas preventivas contra a Covid-19 – O uso da máscara de proteção facial, o respeito ao distanciamento entre as pessoas, a lavagem das mãos com água e sabão ou com o uso de álcool em gel, e a adesão do grupo prioritário na Campanha de Nacional de Vacinação contra a Covid-19 são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus SARS-CoV-2, que continua presente no estado.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

Fonte: FVS-RCP

Foto: Divulgação

Fonte