O deputado estadual Rozenha (PMB) apresentou, nesta quarta-feira (14/05), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), um requerimento propondo a convocação do secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre sua gestão à frente da pasta. O documento foi protocolado um dia após parlamentares criticarem a atuação de Oliveira, em razão da exclusão de Manaus da lista de cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

O requerimento solicita que o titular da pasta compareça ao plenário da Aleam, para responder sobre a execução orçamentária, programas em andamento, ações desenvolvidas e os resultados obtidos na área esportiva, além do planejamento estratégico para o biênio 2025-2026.

Durante seu discurso, o parlamentar também pediu que outros colegas assinem o documento subscrevendo a proposta para que os esclarecimentos sejam feitos. “Já está protocolado. Os deputados que quiserem subscrever a convocação podem ficar à vontade”, declarou Rozenha.

Entre as justificativas, o parlamentar cita a necessidade de fiscalização da aplicação de recursos públicos destinados ao desporto e lazer, a avaliação do impacto social e educacional das políticas esportivas, e a interiorização das ações da pasta no Amazonas. Também solicita detalhamento sobre parcerias com federações, formação de atletas e apoio a eventos esportivos.

Críticas

Na sessão de terça-feira (13/05), deputados estaduais responsabilizaram o secretário por negligência no processo de candidatura da Arena da Amazônia para o torneio, alegando atrasos no envio de documentos e má recepção de delegações da Fifa.

Rozenha, que também é presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou que Manaus foi a última cidade entre as candidatas a cumprir os requisitos da Fifa. Ele ainda denunciou que representantes femininas da entidade não teriam sido tratadas com o devido respeito durante visitas à capital.

Em nota enviada ao Toda Hora, a Sedel alegou que todas as exigências técnicas da Fifa foram atendidas e que as comunicações com a entidade foram feitas nos prazos estabelecidos.