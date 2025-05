Visuliazação: 1

A partir de 1º de junho de 2025, a Copa Airlines, uma das principais companhias aéreas das Américas, passará a operar voos diários na rota Manaus (MAO) – Cidade do Panamá (PTY). Essa decisão estratégica reflete o compromisso da companhia em fortalecer a conectividade da região Norte do Brasil com as mais de 80 cidades atendidas pela Copa Airlines nas Américas Central, do Sul, do Norte e no Caribe, por meio do Hub das Américas, localizado no Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá.

Operando em Manaus desde julho de 2006, a Copa Airlines foi uma das pioneiras a estabelecer voos diretos e regulares entre a capital amazonense e a América Central. Desde então, a rota consolidou-se como uma das principais portas de entrada e saída da região para destinos internacionais, especialmente para conexões com os Estados Unidos, México, Caribe e demais países da América Latina.

Com o aumento da frequência, os passageiros de Manaus poderão usufruir de maior flexibilidade de horários, tempos de conexão mais curtos e da reconhecida pontualidade e qualidade do serviço da companhia panamenha. Além disso, a ampliação reforça o potencial turístico da Amazônia, incentivando a atração de visitantes estrangeiros e promovendo o desenvolvimento econômico local.

“A ampliação para voos diários a partir de Manaus representa não apenas o fortalecimento da nossa presença na região, mas também a resposta à crescente demanda de passageiros que buscam conexões rápidas, seguras e eficientes para diversos destinos internacionais”, afirmou Raphael de Lucca, Country Manager da Copa Airlines no Brasil, destacando a importância dessa expansão. “O Norte do Brasil tem grande importância estratégica para a Copa Airlines, e estamos orgulhosos em contribuir para o desenvolvimento do turismo e do comércio da região.”

A valorização da região Norte do Brasil – assim como de todo o restante do país – é um pilar fundamental da estratégia da Copa Airlines, que reconhece a riqueza cultural, econômica e ambiental da Amazônia. Por meio do aumento da conectividade, a companhia busca impulsionar o protagonismo da região no cenário global, reforçando seu papel como uma ponte entre o Brasil e as Américas.

