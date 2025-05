Visuliazação: 0

Rodrygo decidiu se manifestar publicamente para desmentir os rumores que circulam sobre sua possível saída do Real Madrid ao final da temporada. Em uma postagem nas redes sociais, o atleta pediu que as pessoas “parem de criar coisas”. Ele também expressou gratidão pelas mensagens de apoio que recebeu em relação a um problema físico que o afastou dos gramados: “Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve.”

A principio, o técnico Carlo Ancelotti disse que o brasileiro estava com uma virose, com febre. No entanto, Rodrygo postou em suas redes sociais uma mensagem sobre uma foto em que aparece dentro de uma câmara hiperbárica, dispositivo que ajuda na recuperação física dos jogadores, facilitando processos de cicatrização e combate a infecções.

Desde a final da Copa do Rei, onde enfrentou o Barcelona, Rodrygo não tem atuado. Sua ausência em jogos importantes gerou uma série de suposições sobre seu futuro no clube. O jornal Marca, da Espanha, noticiou que o jogador estaria insatisfeito com a quantidade de oportunidades que recebeu dentro do clube e que não teria a intenção de continuar no Real Madrid.

Além disso, a situação se complicou com a saída do técnico Carlo Ancelotti, que está prestes a assumir a seleção brasileira. Essa mudança no comando técnico poderia influenciar a decisão de Rodrygo, que, segundo as informações, estaria considerando deixar o clube. No entanto, o jogador reafirmou sua determinação em retornar aos campos em breve.

Rodrygo, que é uma das promessas do futebol brasileiro, tem enfrentado um período desafiador devido a lesões. Apesar das incertezas sobre seu futuro, ele mantém a esperança de voltar a jogar e contribuir com sua equipe. A expectativa é que, assim que estiver recuperado, ele possa mostrar seu valor e ajudar o Real Madrid em competições importantes.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA