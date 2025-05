Visuliazação: 0

A Zona Franca de Manaus está prestes a dar um salto importante na digitalização de seus processos internos. Com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) avançou no desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA), buscando maior eficiência e modernização nos serviços oferecidos pela autarquia.

Entre os projetos selecionados, um dos destaques é o desenvolvimento em andamento pela Data Kie Tecnologia em Informática, spin-off da KIE-TEC, empresa curitibana especializada em consultoria de dados. A startup Datakie.ai vem conquistando espaço no setor de automação administrativa ao empregar IA na análise e conciliação de documentos, garantindo conformidade com leis de incentivo fiscal para Pesquisa e Desenvolvimento (PD&I) no Brasil.

A iniciativa conta com a parceria do Centro de Integração de Soluções de Inteligência Artificial (CISIA), da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), que atua como suporte tecnológico e científico do projeto. O objetivo é maximizar a eficiência na análise de investimentos em PD&I e contribuir para a competitividade da Zona Franca de Manaus.

Com mais de 600 empresas, a Zona Franca de Manaus é um dos polos industriais mais importantes do país. A solução desenvolvida pela Datakie emprega IA para extrair e analisar dados não estruturados, como relatórios e documentos fiscais. Assim, o tempo de processamento dos demonstrativos de investimentos pode ser reduzido em até 80%, gerando maior eficiência operacional e corte de custos para a Suframa.

“Nosso objetivo é tornar os processos mais rápidos, seguros e transparentes, fortalecendo a gestão pública com tecnologia de ponta. Esse projeto é um reconhecimento importante da Finep e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), consolidando nossa atuação como uma GovTech que transforma a administração pública por meio da IA”, explica o CEO e fundador da Data Kie, Alexsandro Brum.

Para a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR), da qual a KIE-TEC é associada, o avanço merece avançado. De acordo com o presidente da entidade, Adriano Krzyuy, a iniciativa coloca o Paraná no mapa da inovação aplicada ao setor público. “Isso é motivo de orgulho para o estado e reforçar o potencial das empresas paranaenses no desenvolvimento de soluções tecnológicas de alto impacto”, pontua.

Próximos passos e perspectivas

O projeto na Suframa segue em fase de implementação. Se os resultados forem positivos, a solução poderá ser ampliada para processos mais complexos, incluindo a análise automatizada de inovação. A evolução da IA também permitirá aprimorar modelos preditivos e otimizar fluxos de trabalho, elevando a qualidade e a segurança na gestão de incentivos fiscais.

“Acreditamos que essa tecnologia pode se tornar um referencial na gestão de PD&I, otimizando a fiscalização e garantindo que os incentivos sejam aplicados de forma eficiente”, destaca Brum. A iniciativa reforça não apenas o papel da IA na modernização da gestão pública, mas também a relevância da Zona Franca de Manaus como polo de inovação e desenvolvimento econômico para o Brasil.

Sobre a Assespro-PR

A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR) representa mais de 300 empresas do setor de TI no estado. Com atuação focada no desenvolvimento de talentos, conexão entre empresas e promoção de negócios, uma entidade com mais de 40 anos de história e colabora com diversas instituições públicas e privadas para transferência a inovação no setor.

