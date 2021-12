Avalie o post

O corpo foi encontrado por moradores do local. Vítima apresentava marcas de tiros

Manaus – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando em um igarapé no bairro Educandos, zona sul de Manaus, na manhã deste sábado (25). A vítima apresentava perfurações de arma de fogo.

O homem foi encontrado por moradores que passavam pelo local e acionaram a polícia. Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também foi acionado para o trabalho de remoção.

Após o resgate, a vítima foi levada para a sede do Instituto Médico Legal (IML) para fins de identificação. O homem foi encontrado vestindo uma sunga vermelha.

O corpo da vítima foi levado para a sede do IML (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil vai investigar o caso.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte