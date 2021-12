Avalie o post

Apesar de muitos acharem que a criatividade é uma habilidade inata, ela pode, sim, ser aprendida

São Paulo – A criatividade é uma das power skills (também chamadas de habilidades comportamentais ou de soft skills) mais úteis e vantajosas para os profissionais – afinal, não haveria inovação sem criatividade e os negócios não prosperariam sem inovação.

(Foto: Internet)

“Ser criativo é ser capaz de enxergar situações de ângulos novos, de conectar entre si ideias à primeira vista não relacionadas e de encontrar soluções para problemas complexos”, diz Bruna Ruschel, instrutora de criatividade e design. Apesar de muitos acharem que a criatividade é uma habilidade inata, ela pode, sim, ser aprendida.

Veja a seguir três dicas de Ruschel para quem quer aprender essa competência e aplicá-la no dia a dia de trabalho, inspiradas no eBook da Udemy “Disrupt or Be Disrupted: How to Cultivate Creativity at Work”.

1- Invista no conhecimento e em experiências

Quanto mais experiências e conhecimento um profissional tem, mais criativo ele pode se tornar. “A criatividade não pode ser gerada a partir de um quadro em branco, por isso é importante estar sempre aprendendo”, afirma Ruschel. Segundo ela, também por isso, é importante que profissionais e empresas invistam em capacitação e cultura – e que os profissionais tenham tempo para estudar, concedido pelas empresas.

2- Organize brainstormings e faça networking

O brainstorming é uma das formas que as empresas têm de estimular as novas ideias, a flexibilidade de pensamento e a originalidade, de acordo com Ruschel. “Além disso, o encontro para criar entre vários funcionários possibilita que ideias diferentes sejam fundidas numa só, o que pode ser muito valioso”, diz ela. “Pelo mesmo motivo, o networking é importante.”

3- Não se acomode nem seja inflexível

Assim como existem algumas atitudes que ajudam os profissionais a exercitar a criatividade, existem outras que atrapalham. “Pensar que já se sabe o suficiente, restringir-se a apenas um tipo de conhecimento, ser preconceituoso, escolher sempre a primeira solução e ser inflexível são algumas delas”, diz Ruschel. Por outro lado, observar os colegas e outros profissionais e se questionar sempre são algumas das dicas da instrutora para uma vida profissional mais criativa

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

