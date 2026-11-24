O Corinthians informou nesta terça-feira (24) que a 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé não deu aval para intervenção judicial no clube solicitado pelo Ministério Público (MP). Em nota, o clube reafirmou o seu “compromisso com os seus milhões de torcedores”.

Segundo Corinthians, a decisão da Justiça considerou a existência de medidas judiciais adotadas pelo clube no processo de recuperação financeira. Também destacou a proximidade das eleições gerais marcadas para sábado (28).

Na segunda-feira (23), o MP protocolou na Justiça um pedido de intervenção judicial na administração do Corinthians. No pedido, o órgão solicitou o afastamento imediato do presidente do clube, Osmar Stábile, e do vice-presidente Armando Mendonça e a nomeação de uma comissão interventora independente, composta por três profissionais especializados nas áreas jurídica, financeira e de compliance.

A intervenção judicial é uma medida determinada pela Justiça para afastar temporariamente os responsáveis pela administração de uma instituição e estabelecer mecanismos de controle sobre sua gestão, quando há indícios de irregularidades ou situações que comprometam seu funcionamento.

Na petição, o Ministério Público apontou que os elementos reunidos durante toda a investigação apontam para uma situação de “pré-insolvência” no Corinthians. Os promotores afirmaram que a dívida do clube está em R$ 2,8 bilhões e que a mesma cresce rapidamente. A equipe paulista acumula patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,05 bilhão e enfrenta um déficit de capital de giro de R$ 663 milhões.