O resultado das eleições de outubro deve mudar o ambiente na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para o exercício da 20ª legislatura, que inicia em janeiro de 2023.

A saída de Belarmino Lins (UB) e Nejmi Aziz (PSD), a corrida de Fausto Júnior (UB) e Saullo Vianna (UB) para a Câmara Federal e a candidatura de Ricardo Nicolau (Solidariedade) para o Governo do Estado, abrem espaço para que novas personagens passem a ocupar a Casa do Povo.

Nesse cenário, em que cinco dos 24 deputados estaduais não retornam, listamos 5 novos nomes com chances reais de ocupar uma vaga na Aleam para você acompanhar no próximo pleito.

Para esta análise, foram considerados resultados de eleições passadas, alianças políticas e o projeto político individual de cada candidatura.

JESUS ALVES DOS SANTOS (MDB)

Ele é empresário e do interior

Ao lado de Eduardo Braga, o empresário Jesus Alves dos Santos parece ser o nome da vez para representar a calha do Juruá na Aleam. Aos 48 anos, ele disputa a sua segunda eleição pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e, ao que tudo indica, desta vez para ocupar a cadeira de deputado estadual.

Na sua primeira disputa eleitoral, em 2018, ele somou 10.325 votos pelo antigo PPS. Dentro do MDB, ele é uma das principais apostas para este ano. Natural de Eirunepé, Jesus Alves é conhecido pelo seu poder de articulação e alianças, principalmente no interior.

A história de muito trabalho e sucesso, coloca o "caboclo de Eirunepé" em destaque no cenário político atual, quando poucas são as referências dos candidatos. Para a sua eleição, ele defende o trabalho sério pela melhoria de vida dos amazonenses da capital e interior.

MAYRA DIAS (AVANTE)

A Miss Brasil e o povo

Como primeira-dama de Parintins, a ex-miss Brasil Mayra Dias tem consolidado seu nome e atuação ao lado do marido, o prefeito Bi-Garcia. Seja nas ações sociais de Parintins, seja nas atividades paralelas com a juventude e as mulheres do município.

Ela uma das maiores apostas da Ilha Tupinambarana, seja pela forte influência do prefeito Bi-Garcia no município, seja pelos atributos que ela possui para o cargo.

Mesmo sem nunca ter participado de uma eleição e não ter um histórico de votos para comparação, Mayra Dias se destacou como uma primeira-dama atuante e presente para os moradores de Parintins o que, com certeza, deve pesar para o eleitor no próximo dia 2 de outubro.

BANCADA DAS MANAS (PCdoB)

Elas já fizeram bonito em 2020

Mesmo sendo a quinta maior votação para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) em 2020, com 7.662 votos, a "Bancada das Manas" formada por mulheres negras ativistas, não se elegeu. Este ano, contando com o engajamento de 2020, e com uma estrutura partidária mais forte, a bancada é uma das candidaturas bem cotadas para o pleito.

As cinco ativistas simbolizam a possibilidade de devolver à Aleam uma representatividade às pautas da esquerda, que perderam espaço com a saída de José Ricardo (PT), em 2018. Com a proposta de mandato coletivo, que tem dado certo Brasil afora, se elas chegarem à Aleam, vai ser o primeiro mandato coletivo e de mulheres negras no Amazonas.

O grupo tem Markilze Siqueira, Alessandrine Silva, Michelle Andrews, Val Fontes e Patrícia Andrade.

JANDER LOBATO (PSB)

Os irmãos Jender e Jander

Eleito em 2020 para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Jander Lobato entrou para o rol de parintinenses que se tornaram parlamentares na capital. Antes dele, somente João Pedro Gonçalves e Sabá Reis haviam exercido a função de vereador em Manaus.

O feito serviu de combustível para a corrida em busca de uma vaga na Aleam. Além do trabalho como vereador, ele tem o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, como um forte cabo eleitoral junto à torcida azulada em Manaus e na Ilha Tupinambarana.

Jander faz parte do grupo de vereadores eleitos que está concorrendo a uma vaga na Aleam e compõe a base do prefeito Davi Almeida (Avante) na CMM.

ROZENHA (PTB)

Rozenha e a mãe dona Maria

Tentando retornar ao legislativo, dessa vez estadual, Rozenha é um dos nomes que surgem nesse novo momento político. Em julho deste ano, o candidato foi eleito presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), derrotando 30 anos de hegemonia dos adversários.

À época, Rozenha foi escolhido pela maioria e com aproximadamente 70% de apoio dos clubes de futebol do Amazonas e 100% das ligas presentes na assembleia.

A conquista, aliada aos atributos de empresário de sucesso e a experiência no setor público e privado, destacam o Rozenha na corrida rumo à Aleam.