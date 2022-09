Sem dificuldades, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield, na Argentina, pela ida das semifinais da Copa Libertadores da América por 4 a 0 e abre uma grande vantagem para a classificação à final. A equipe rubro-negra teve mais domínio do jogo e abriu o placar aos 32 minutos. Léo Pereira cruzou na direita e Pedro deu um leve toque para as redes. Na sequência, o Vélez tentou responder e mandou uma bola na trave. Mas nos acréscimos, Gabi deu linda assistência para Éverton Ribeiro, que bateu no mesmo cantinho do primeiro gol e ampliou. No segundo tempo, o enredo permaneceu o mesmo e aos 16 minutos, Pedro marcou chutando cruzado. Abatido, o time argentino estava perdido em campo e aos 38 minutos levou mais um. Pedro fez o seu terceiro no jogo pelo lado esquerdo e decretou a vitória por 4 a 0. Com um pé na final, o jogo de volta será em 7 de setembro, no Maracanã.

