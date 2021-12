Avalie o post

Na véspera de Ano Novo e também no feriado, a Ponta Negra vai funcionar em horários diferenciados, e a população deve ficar atenta aos horários de funcionamento.

No dia 31, véspera de feriado, o funcionamento do complexo turístico é até às 18h, já o calçadão vai até às 20h.

Em 1º de janeiro, feriado de ano novo, o calçadão fica liberado até às 23h, como nos dias normais.

O subcoordenador da comissão do parque, César Freitas, reforça que apesar da flexibilidade no horário, é essencial redobrar os cuidados no combate ao coronavírus.

“Nós optamos por seguir a orientação da prefeitura, porque ainda estamos em uma pandemia. Então, de certa forma, a praia vai ser fechada a partir das 18h. Quem vier, deve seguir todos os cuidados, como uso de álcool em gel, máscara, distanciamento social”, disse.

No inicio do mês, a prefeitura decidiu cancelar as festas de réveillon e a tradicional queima de fotos no complexo, pelo segundo ano seguido, em meio ao aumento de casos de covid-19 no estado e ao avanço de uma nova variante, mas as visitas e passeios no local estão mantidos, com limite de horário para o funcionamento.

O funcionamento da praia e do calçadão mudaram tanto no Natal como no Ano Novo.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

Fonte