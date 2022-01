Avalie o post

Muita gente deixou as compras de ano novo para a última hora. Esse atraso movimenta o comércio, no centro de Manaus, na véspera de fim de ano.A dona de casa Lana Braga contou que este ano as compras tiveram de esperar, mas está confiante.

“Esse ano tudo ficou para o último momento. Estava esperando o dia ideal para comprar no cartão de crédito. É a primeira vez que deixei tudo pra última hora, vamos ver no que dá, mas vai dar tudo certo”, disse.



O secretário Aristóteles Neto mora em Codajás, no interior do Amazonas, mas veio para Manaus passar o réveillon. Ele preferiu deixar para fazer as compras na capital, por conta das opções.

“Vim a capital para visitar meus pais e a minha namorada. Aproveitei fazer algumas compras. Os preços entre a capital e o interior são diferentes. Aqui é muito mais em conta. Eu poderia ter feito isso há um mês, mas acabou ficando tudo pra última hora, mas está valendo a pena”, comentou.

O período deve ter uma movimentação de 13% na economia do estado. Segundo o presidentes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Ezra Azury Benzion disse que a expectativa é positiva.

“Esses últimos dias do ano são muito voltados para hábitos de consumo do Réveillon, da virada do ano. Compras de roupas novas, nas cores brancas ou amarelas, além de comidas específicas, como uvas, lentilhas. Agora o comércio é mais voltados para este segmento. De modo geral, as perspectivas são muito boas”, destacou.

O horário de funcionamento do comércio neste dia 31/12, véspera de ano novo é até às seis horas da noite, podendo ser ampliado ou não, a critério dos lojistas.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

Fonte