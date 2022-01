Avalie o post

A escolha dos alimentos deve ser guiada pelos princípios da variedade, moderação e equilíbrio

São Paulo – Equilíbrio é fundamental para vivermos a vida sem muitos sobressaltos, não sendo diferente quando o assunto é a dieta alimentar. E pode-se dizer que a alimentação saudável é sinônimo de dieta equilibrada ou balanceada.

(Foto: Reprodução)

Para fugir das dietas da moda e controlar o peso de maneira saudável, você deve considerar três princípios básicos, de acordo com um guia elaborado pelo Ministério da Saúde: variedade, moderação e equilíbrio. Vamos aos pontos!

Variedade

É importante comer diferentes tipos de alimentos pertencentes aos diversos grupos (carboidratos, verduras/legumes, frutas, leite e derivados, carnes/ovos, leguminosas/ oleaginosas e açúcares/gorduras). A qualidade nutricional dos alimentos deve ser observada também.

Moderação

Não se deve comer nem mais nem menos do que o organismo precisa; é importante estar atento à quantidade certa de alimentos.

Equilíbrio

Quantidade e qualidade nutricional são importantes; o ideal é consumir alimentos variados, respeitando as quantidades de porções recomendadas para cada grupo de alimentos. Isto é, “comer de tudo um pouco”.

(Foto: Reprodução)

Como você deve ter percebido, dieta adequada não tem nada a ver com restrição. Para facilitar na hora de escolher o que devemos comer diariamente e em quantidade certa, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos criou a Pirâmide dos Alimentos (abaixo). O material foi preparado de acordo com as necessidades energéticas e nutritivas diárias de um indivíduo adulto (de 20 a 70 anos de idade).

Os açúcares e gorduras, que aparecem no topo da pirâmide, devem ser consumidos em menor quantidade. A recomendação é de moderação, de acordo com o guia do Ministério da Saúde. Para os demais, a posição não se dá por importância e sim por necessidade e quantidade, de acordo com as porções indicadas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte