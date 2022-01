Avalie o post

O atendimento do Detran (Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas) na unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alvorada estará suspenso a partir desta terça-feira (04/01), em decorrência da reforma no local. Nesta segunda-feira (03/01), o PAC Alvorada vai funcionar somente até o meio-dia.



As pessoas com agendamento para o PAC Alvorada poderão procurar o PAC da Compensa ou o Posto do Detran no Shopping Ponta Negra, mediante apresentação do comprovante de agendamento.

A previsão para o retorno do atendimento do Detran no PAC da Alvorada é de 60 a 90 dias, conforme previsão informada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), responsável pela coordenação dos PACs. Outras unidades também passaram por reforma ao longo de 2021.

O cronograma prevê melhorias também no PAC de Educandos, destruído após ataques criminosos. No período de execução dos trabalhos, os serviços serão transferidos para outras unidades.

Interior – O Governo do Estado também tem trabalhado para expansão dos PACs no interior e está realizando estudo técnico para a instalação de cinco unidades em municípios polos. São eles: Humaitá, Lábrea, Tabatinga, Presidente Figueiredo e Maués. Hoje o Amazonas conta com unidades de Pronto Atendimento em Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.

