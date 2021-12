Avalie o post

Treinador foi o primeiro com quem os dirigentes conversaram em Portugal; ele já havia externado o desejo de trabalhar no Brasil

São Paulo – Paulo Sousa deve ser o técnico do Flamengo para a próxima temporada. Após sete dias juntos em Portugal, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor-executivo da pasta, respectivamente, encaminharam o acordo com o treinador. A informação foi dada primeiramente pelo jornal Record, de Portugal.

Vale destacar que Paulo Sousa atualmente é o técnico da Polônia. Entretanto, ele já havia garantido que o desligamento da seleção não seria um impeditivo para fechar o negócio. Sobre o Brasil, o interesse maior do treinador é estar em clube que “sempre brigue por títulos.”

Também é importante lembrar que Paulo Sousa foi o primeiro candidato com quem Braz e Spindel conversaram em Portugal. O treinador, inclusive, reiterou o desejo de trabalhar no futebol brasileiro, algo que, até então, é inédito em sua carreira.

Jogador de destaque em Portugal, Paulo Sousa soma passagens por Benfica, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção nacional. Como treinador, ele iniciou a carreira em 2005, dirigindo a equipe sub-16 de seu país.

Desde então, Paulo Sousa comandou clubes das principais ligas da Europa, como: Leicester (ING), Fiorentina (ITA) e Bordeaux (FRA), seu último clube antes de assumir a seleção da Polônia, em janeiro de 2021.

