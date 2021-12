Avalie o post

Se René Descartes dizia “penso, logo existo”, costumo dizer que “vivo, porque consigo expor o meu pensamento”

Se René Descartes dizia “penso, logo existo”, costumo dizer que “vivo, porque consigo expor o meu pensamento”.

Existir e viver são verbos bem distintos.

Viver é o ato de se relacionar com o mundo por meio da exposição do pensamento. Somos livres para pensar, mas não somos livres para expor o nosso pensamento.

Posso pensar as piores coisas sobre alguém, mas preciso ter muito cuidado na hora de expor esse pensamento, para não ofender a honra alheia.

A boa reputação pode ser destruída em segundos nas redes sociais mediante a exposição de um pensamento.

Por isso, o direito não se preocupa com o pensamento e sim com a exposição do pensamento.

Os exemplos são muitos. Mas citarei um.

Certo jornalista foi condenado a indenizar a Juíza Ludmila Lins Grilo por chamá-la de “jumenta”.

Esse jornalista até poderia pensar que a Juíza seria uma “jumenta” mesmo, mas o problema foi o estrago causado pela exposição desse pensamento.

Esse é o motivo pelo qual acredito que não existe liberdade.

Confesso que desisti de estudar sobre a liberdade.

Como estudar o que não existe?

Já nasci dentro de um emaranhado de regras que nem sei se um dia cheguei a ser livre.

Certa vez cogitei que liberdade seria o mundo sem regras, mas acabei prisioneiro de meus próprios instintos.

Talvez a liberdade não simbolize um mundo sem regras.

Talvez a liberdade …

Talvez ….



*Advogado militante, professor de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal. Atua como consultor político e trabalha para diversas empresas no Brasil, entre elas o Sindicato dos Médicos do Amazonas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte