Um grave acidente envolvendo uma carreta e um caminhão baú foi registrado nas proximidades da AM-10 no início da tarde desta sexta-feira (17). Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram uma pessoa que ficou presa às ferragens, que foi levada, consciente, pelo Samu. Nas imagens registradas por um internauta é possível ver a carreta atravessada na pista e o caminhão baú preso em uma parte do veículo longo. Não há informações sobre as causas do acidente. A pista está molhada devido à chuva na região.



Veja o vídeo:



Mais cedo, outro acidente envolvendo um veículo de grande porte foi registrado em Manaus. Uma carreta carregada com bebida alcoólica tombou na Avenida Efigênio Sales. Ninguém ficou ferido gravemente. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que uma das possibilidades para o acidente é de que a carga tenha sido mal distribuída no veículo. Já o motorista alegou que há um declive na faixa da direita da avenida, onde os caminhões trafegam obrigatoriamente, o que teria causado o tombamento.



Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte