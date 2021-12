Avalie o post

O vice-campeão de ‘A Fazenda 13’ se disse muito triste com a informação da partida da rainha da sofrência

São Paulo – Bil Araújo, vice-campeão de A Fazenda 13, se disse muito triste ao descobrir, na madrugada desta sexta-feira (17), sobre de Marília Mendonça.A rainha da sofrência morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo que chocou o país.

Bil descobre sobre morte de Marília Mendonça: ‘Que aperto no coração’. (Foto: Reprodução/Instagram)

“Triste estou! Que aperto no coração, minha patroa!”, escreveu o modelo em seus Stories.

Vale lembrar que pouco dias após a morte de Marília, Bil falou sobre a admiração que sentia por ela enquanto estava confinado no reality sem sequer saber da morte da sertaneja. “Ela é uma mulher f****, gente boa demais, brincalhona pra caramba”, elogiou ele.

À época, a declaração viralizou nas redes sociais. “Quando ele souber, vai chorar assim como todo o Brasil”, escreveu uma internauta. “Ele vai sentir tanto. Meu Deus”, lamentou mais uma. “Ele vai ficar arrasado”, postou outra.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte