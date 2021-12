Avalie o post

A cobra foi encontrada por um fazendeiro após ele ouvir latidos altos de cães. Quando ele foi investigar, viu o réptil já com um gato na boca

Tailândia – Espero que você tenha estômago para ver uma cena da cobra de estômago fraco que engoliu um gato de estimação e depois o vomitou. Chalom Suksabai, 65, viu o animal na propriedade dele após ouvir latidos altos de cães. Quando ele foi investigar, viu o réptil já com um gato rajado chamado Meow na boca.

Cobra píton devora e vomita gato de estimação (Foto: Reprodução Daily Mail)

A cena chocante e brutal foi flagrada na Tailândia por um fazendeiro e equipes de resgate. O fazendeiro não teve a melhor das atitudes e tentou mover a cobra, puxando-a pelo rabo. Mexer em um animal nessas condições — mesmo que seja um píton de 2,5 metros — atrapalha o processo de digestão.

Como consequência, o píton se sentiu ameaçado, iniciou a fuga e se escondeu dentro da casa da fazenda de Chalom.

O homem chamou especialistas em animais selvagens, temendo que outros animais pudessem ser devorados ou ainda que a cobra atacasse crianças.

ATENÇÃO: imagens fortes no vídeo.

Após ser tão atrapalhado, o píton não teve outra alternativa além de vomitar o gato que acabara de devorar, uma cena chocante que foi gravada e viralizou imediatamente.

Segundo a agência de conteúdo ViralPress, após o resgate, os especialistas ouviram de moradores locais que outras cobras do tipo foram vistas nas imediações. Muitos temem que outros animais de estimação virem refeição dos predadores.

