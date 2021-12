Avalie o post

Mais um caso de paciente contaminado com a variante Ômicron foi confirmado, nessa terça-feira (14), pelo Ministério da Saúde. Agora, são seis casos em São Paulo, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul, dois em Goiás. Outros quatro casos de Minas Gerais estão em investigação.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 77 países já relataram casos da nova variante e a velocidade de transmissão segue ritmo sem precedentes.

Segundo os fabricantes de vacinas, embora seja possível que os imunizantes existentes sejam menos eficazes contra a Ômicron, é provável que protejam os infectados pela nova variante contra quadros graves da Covid-19.

Fonte: Agência Brasil

Foto: Divulgação

Fonte