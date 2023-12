O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (5), quando voltava do rancho dele em Fronteira (MG), com destino a São José do Rio Preto (SP). O acidente envolveu dois carros e uma carreta e ocorreu na BR-153, em Icem, interior de São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele estava consciente quando foi levado para o hospital.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente não deixou óbitos e que as vítimas foram levadas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ainda não há informações sobre as causas da colisão.

