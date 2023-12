O palco do Teatro Amazonas receberá o espetáculo “O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces”, que está na programação do Mundo Encantado do Natal, promovido pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Serão oito apresentações ao longo do mês de dezembro. A estreia será nesta sexta-feira (08/12), e a entrada é gratuita, mediante inscrição pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Para as sessões que acontecerão entre os dias 8 a 10 de dezembro, as inscrições abrem nesta quarta-feira (06/12), às 15h. Já para os dias 13 a 17 de dezembro, o agendamento será no dia 11. O espetáculo inicia às 19h, sendo aconselhado ao público a chegada com uma hora de antecedência.

No ato do agendamento, é necessário informar os nomes e datas de nascimento de até dois dependentes menores de 12 anos. Em caso de crianças maiores de 12 anos, será necessário realizar a inscrição individual mediante CPF.

Sobre o espetáculo

A história se passa na noite de Natal, quando a menina Clara recebe a visita de seu padrinho, o inventor Herr Drosslmeyer. Ele a presenteia com um boneco encantado: o magnífico Quebra-nozes. Ao ganhar vida, o Quebra-nozes leva Clara para uma aventura no Reino dos Flocos de Neve e no Mundo dos Doces, para enfim encontrar a encantadora Fada Açucarada, que lhes apresenta o seu reino.

“Está sendo uma experiência muito incrível participar deste espetáculo. Estamos ensaiando muito e eu tenho certeza que o público vai aproveitar bastante. Vai ser uma temporada maravilhosa!”, afirmou Samya Farias, que interpreta Clara, a protagonista do espetáculo.

A montagem amazonense do espetáculo, adaptada do balé clássico do compositor Tchaikovsky (1840-1893) tem direção geral de Álvaro Gonçalves e o elenco é formado pelos bailarinos da companhia que leva o mesmo nome.

“Estamos muito felizes de participar desse evento juntamente com os Corpos Artísticos. É a primeira vez que estamos realizando um balé de repertório de final de ano. Estamos com um elenco vasto de bailarinos profissionais e semiprofissionais, adolescentes e crianças. É um evento que a gente tem se esforçado bastante, e está realmente lindo”, pontuou Álvaro, diretor geral.

O espetáculo conta com a participação dos corpos artísticos do estado, Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Madrigal e Grupo Vocal dos Corpos Artísticos do Amazonas.

Segundo o maestro da Filarmônica, Marcelo de Jesus, o evento traz para o público um ar de nostalgia ao adaptar um clássico de uma forma diferente. “É um balé muito bonito, um balé de Natal. Todo mundo conhece essa história. Já viu os desenhos, já viu o filme. É uma ótima oportunidade para relembrar a infância e celebrar o natal”, declarou Marcelo.

A programação do Mundo Encantado do Natal pode ser encontrada acessando o QR Code sinalizado no Largo de São Sebastião, no link https://bit.ly/programacaonatal2023 e nas redes sociais @culturadoam.

O post Começam inscrições para “O Quebra-Nozes” e “Reino Encantado dos Doces” apareceu primeiro em Portal Você Online.