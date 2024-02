No loteamento Campo Dourado, situado na Cidade Nova, zona Norte de Manaus, equipes se revezam durante dia, noite e madrugada para concluir as obras de implantação de rede coletora de esgoto. O local é uma das áreas contempladas pelo programa Trata Bem Manaus, que visa a universalização do serviço para os próximos anos. Somente nesta parte da cidade estão sendo construídos mais de 18 mil metros de rede.

A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas que vivem nesta região sejam beneficiadas. O serviço da concessionária consiste na implantação das redes coletoras e na instalação do Tubo de Inspeção e Limpeza (TIL) na frente de cada residência. Com mais de 70% da obra concluída, o sistema deve entrar em operação no próximo mês. A chegada do serviço já reflete na mudança de hábitos dos moradores.

“É muito importante para melhoria do meio ambiente. Até no meu caso que tenho fossa. Quando tudo estiver finalizado vou mudar toda minha encanação para a rede de esgoto. Hoje eu gasto muito para limpar a fossa e nem sei se o que é retirado daqui tem uma destinação correta. Acredito que só com esse sistema é que vamos conseguir ver, no futuro, nossos igarapés voltarem a ser limpos”, ressalta o aposentado José Aureci, que mora do local há cerca de 20 anos.

Além das obras, a Águas de Manaus também realiza visitas para informar aos moradores sobre o serviço que está sendo realizado e os benefícios que são gerados com a chegada do esgotamento sanitário.

“Quando falamos da ampliação do sistema de esgoto estamos falando também sobre benefícios individuas e coletivos, como melhoria nos índices de saúde, da qualidade de vida, de empregabilidade, além, é claro, das melhorias da qualidade no ecossistema”, destaca o gerente de Projetos da concessionária, Jean Damasceno.

Destino correto

Após a conclusão da obra, todas as residências estarão aptas a se conectar ao sistema que está sendo implantado. Todo esgoto coletado será transportado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Timbiras, localizado no mesmo bairro.

“Na estação, o esgoto passa por etapas de tratamento e análises da qualidade deste efluente. Tudo para garantir que ele seja devolvido à natureza dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos de saúde e meio ambiente. A participação da população, através da adesão ao sistema, é essencial para que tenhamos mais resultados positivos para o meio ambiente e para própria população”, aponta Damasceno.