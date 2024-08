O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, na sexta-feira (2/8), uma lista com 16 marcas e lotes de café torrado que foram considerados impróprios para consumo. A relação considera para a desclassificação a “detecção de matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos acima do limite permitido”.

Os produtos desclassificados devem ser retirados das prateleiras pelos estabelecimentos após a análise dos laudos laboratoriais e comunicação dos resultados às empresas responsáveis. Para os consumidores que já compraram o produto, a recomendação é parar de consumir para evitar riscos à saúde.

Os compradores também podem solicitar a troca do produto adquirido por meio do Código de Defesa do Consumidor.

Confira a relação completa

MARCA IRREGULARIDADE ENCONTRADA UF (Supermercado ou distribuidor) CAFÉ OBA OBASORRISO Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal MT CAFÉ EXEMPLAR Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal SP CAFÉ MATÃO Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal SP CAFÉ BELO Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal BA CAFÉ MORENO Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal BA CAFÉ PUREZA Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal BA CAFÉ TERRA DA SAUDADE Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal SP CAFÉ GÓES

TRADICIONAL A

VÁCUO Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal SP CAFÉ SERRA DO

BRASIL Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal GO CAFÉ CAMBEENSE Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal PR CAFÉ DOURADOS Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal MS CAFÉ DO NORTE Presença de elementos estranhos AM CAFÉ DO NORTE (outro lote) Presença de elementos estranhos AM CAFÉ SALUTE Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal GO CAFÉ IVAIPORÃ Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal PR CAFÉ TERRA DA GENTE Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal SP CAFÉ DONA

FILINHA Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal GO

Em julho, a pasta havia divulgado outras 14 marcas que foram desclassificadas por serem consideradas impróprias para consumo.

O Café do Norte já havia sido uma das marcas apontadas pelo Governo.