O Brasil conquistou o bronze no judô por equipes neste sábado (3), após derrotar a Itália por 4 pontos a 3. Foi a oitava medalha brasileira nos Jogos Olímpicos de 2024, quarta conquistada por judocas em Paris.

Disputada, a sequência de lutas começou com vantagem brasileira, mas os italianos buscaram o empate. Rafaela Silva, campeã olímpica no Rio de Janeiro em 2016, foi sorteada para o golden score (confronto de desempate) e encaminhou a medalha no tatame.

A equipe composta também por Beatriz Souza, Ketelyn Quadros, Daniel Cargnin, Rafael Macedo, Léo Gonçalves, Rafael ‘Baby’ Silva e Willian Lima levou a 28ª medalha da história do judô brasileiro em Olimpíadas. O país é o maior medalhista olímpico do esporte.

O post Brasil bate Itália e é bronze em Paris por equipes apareceu primeiro em Portal Você Online.