Rebeca Andrade ganha a medalha de prata no individual de ginástica olímpica e divide com os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael o posto de maiores medalhistas olímpicos do Brasil. Neste sábado (3), ela terminou em segundo lugar na final do salto feminino, apenas atrás de Simone Biles, que ficou com o ouro.

Paris-2024, a americana também foi campeã da disputa por equipes e do individual geral. Nesta disputa, parecia nervosa antes de salto. Realizou dois aquecimentos e caiu uma vez. Fechou a cara. Rebeca Andrade só observa. Sequer levantou do banco e tirou a roupa de aquecimento, como quem não gostaria de revelar a estratégia.

A nova conquista de Simone Biles comprova o equilíbrio das decisões dos saltos. Somente uma vez a prova teve campeã consecutiva. Em 1964 e em 1968, a tcheca monopolizou os ouros. Rebeca Andrade buscava. O bronze ficou com Jade Carey, dos EUA.

A primeira a saltar foi Valentina Georgieva. A búlgara havia feito 13.999 na classificatória e, no primeiro, foi bem, com 14.100. No segundo, obteve 13.866, com nota final 13.983, abaixo para brigar por pódio. Nesta prova, as atletas executam dois movimentos e recebem a nota final com base na média dos índices. Na sequência, Ok Chang An, da Coreia do Norte, entrou e subiu o sarrafo: 14.216. Quem passou longe foi canadense Shallon Olsen. Repetiu os 14.100 de Georgieva na tentativa um, mas caiu no segundo e ficou com 13.366.

Com a nota de corte ainda abaixo, Simone Biles entrou em ação e “apelou” com o Biles II, salto de maior dificuldade da ginástica. O movimento foi avaliado com 15.700. Após aliviar a tensão, recebeu 14.900 e ficou com 15.300, a mesma da classificatória, e assumiu a liderança. A nota final foi superior à de Rebeca Andrade, campeã em Tóquio-2020. Naquela decisão, a brasileira fechou a caça pelo ouro com 15,083.

Vestida com collant branco de cristais azuis, a brasileira se colocou na briga com o primeiro salto. Qualificada com 14.683, fez 15.100 após cheng com aterrissagem perfeita. No segundo, protagonizou um Amanar, movimento de maior dificuldade, com duas piruetas e meia, não cravou e teve “desconto” com 14.833. Fechou com média de 14.966.

