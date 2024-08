O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) oficializou a candidatura à Prefeitura de Manaus. O evento de lançamento da chapa ocorreu no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na zona Leste da capital amazonense. A matéria é do AM Post.

Alberto Neto terá como vice a professora e reitora Maria do Carmo Seffair, do partido Novo. A escolha da vice reforça a proposta de aliar segurança pública e educação, áreas destacadas pelo candidato como prioritárias em sua plataforma de governo.

A chapa conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que pode influenciar significativamente o cenário eleitoral na capital amazonense. Bolsonaro, que continua sendo uma figura de grande influência entre os eleitores, manifestou seu apoio à candidatura de Alberto Neto, destacando a importância de uma gestão alinhada aos valores conservadores que marcaram seu mandato presidencial.

Com a confirmação da candidatura, Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo Seffair se preparam para enfrentar a intensa disputa eleitoral que se desenha em Manaus, prometendo uma campanha focada em segurança, educação e desenvolvimento urbano.