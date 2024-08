O Partido Liberal do Amazonas (PL-AM) confirmou neste sábado (03) o nome de delegado Pablo como candidato a vereador de Manaus.

Na convenção realizada no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona leste de cidade, foram confirmados também os nomes de Alberto Neto e Maria do Carmo Seffair como candidatos a prefeito e vice-prefeita de Manaus.

Pablo disse que a campanha eleitoral será intensificada, a partir de agora, com visitas aos bairros e comunidades da capital. “Nossa campanha segue os princípios da direita, que são os mesmos defendidos pelo ex-presidente Bolsonaro, que valoriza o amor a Deus, à Pátria e à família”, explicou Pablo.

Mais de cinco mil pessoas participaram da convenção do PL-AM, confirmando que a direita está unida e vai lutar pela prefeitura de Manaus e por vagas na Câmara Municipal.