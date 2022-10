José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, infartou durante um voo dos Estados Unidos para o Brasil. O executivo de 86 anos foi atendido ainda no avião, que fez um pouso de emergência em Miami. Ele é pai de J.B. de Oliveira, o Boninho. produtor do BBB. e está em um hospital de Orlando, na Flórida, desde a madrugada desta segunda-feira (10).

O ex-diretor da Globo confirmou a informação em conversa com o site da revista Veja. Boni avisou que está bem depois susto e já Boni avisou que está bem depois susto e já colocou um stent para desobstruir a artéria. Ele está em um hospital de Orlando, na Flórida, desde a madrugada desta segunda-feira (10).

“Já serei liberado para ir para casa amanhã [terça], na verdade em hotel. Porque estou em Miami. Mas precisarei ficar em repouso e observação. Já estou zerado, novinho em folha”, explicou o executivo.

“Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamenteme ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porquê de se preocuparem”, acalmou Boni.

O executivo foi um dos criadores do “padrão Globo de qualidade” e corresponsável pela hegemonia da rede na televisão brasileira. Entrou na Globo em 1968 e se tornou diretor-geral da Central Globo de Produções no ano seguinte. Na década de 1970, criou a programação da emissora –uma estrutura básica de grade que é mantida até hoje, com poucas mudanças.

O post Boni infarta em voo nos Estados Unidos e é internado apareceu primeiro em Portal Você Online.