Mesmo ainda atuando no colegial, Bronny James já tem um contrato de patrocínio com a Nike. O filho mais velho de LeBron James completou 18 anos na semana passada e assinou o contrato nesta segunda-feira, 10, junto a outros cinco jogadores(as) amadores de basquete – Juju Watkins, Cailtin Clark, Haley Jones e Dj Wagner. Bronny joga na Sierra Canyon High School, em Los Angeles. O garoto já participou do marketing da empresa em seu novo tênis, o Nike LeBron 20. Os termos financeiros do acordo não foram revelados. LeBron é um dos atletas de basquete mais bem sucedidos da história e tem contrato vitalício com a Nike desde 2015. “Cada atleta é reconhecido como um jogador que está abrindo caminho para a próxima geração dentro e fora das quadras”, disse a Nike em comunicado. “Esses atletas levam a Nike a pensar em novas maneiras de o jogo quebrar barreiras, unir as pessoas, construir uma comunidade e moldar o futuro”. O astro do Los Angeles Lakers já disse em entrevistas que sonha em jogar ao lado do filho na NBA.

We’re excited to announce the newest student athletes to join our Nike family: Caitlin Clark, Bronny James, Haley Jones, DJ Wagner and Juju Watkins. Hit that to show them some love and welcome them to the Nike Basketball fam. pic.twitter.com/xIPZN2raOS — Nike Basketball (@nikebasketball) October 10, 2022