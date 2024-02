Com atrações de samba, pagode, forró, sertanejo e uma banda de metais tocando as clássicas marchinhas de Carnaval e muito frevo, o “Bloquinho da Botecaria” acontece neste domingo (11), a partir das 15h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, no Distrito Industrial.

De acordo com Evandro Jr,. realizador do evento, o “Bloquinho da Botecaria” é a pedida para quem quer aproveitar o Carnaval, mas busca uma opção longe das multidões das bandas de rua.

“Muita gente gosta de Carnaval, mas prefere lugares menores, com público limitado. A Botecaria é o lugar ideal, pois vamos ter diversas atrações fazendo a folia acontecer numa estrutura com muito conforto, segurança, serviço de bar e restaurante completo, além de estacionamento amplo e gratuito”, afirma.

A programação do bloco reúne Grupo Réu Confesso, DJ Evandro Jr e SambaXote, Márcio Cigano, Kadu Almeida e Kelton Piloto fazendo um mix com muito samba, pagode, forró e sertanejo. No meio da festa, a banda de metais faz o cortejo de Carnaval pela Botecaria tocando as clássicas marchinhas e muito frevo.

“A Botecaria é um ambiente plural, multicultural, com programação diversa que contempla vários ritmos. E é claro que vamos celebrar o Carnaval assim do nosso jeito”, comenta Evandro Jr.

O bloco conta com camiseta personalizada que dá acesso ao evento, mas o traje não é obrigatório. “Confeccionamos as camisas com a identidade do evento para quem quiser customizar, depois guardar de lembrança do nosso Carnaval, mas o ‘Bloquinho da Botecaria’ é democrático, as pessoas podem vir como quiserem: com a camisa da festa, fantasiadas, sem fantasia”, comenta Evandro Jr.

Promoções da casa

Como já é tradição na Botecaria, tem promoção de Coronita em dobro até 19h; e entrada é gratuita até 18h. Depois desse horário, será cobrado couvert (R$ 30) para quem não tiver a camisa do evento. Mais informações: (92) 99984-1005.

SERVIÇO

Bloquinho da Botecaria

Quando: Dia 11 de fevereiro, domingo, a partir das 15h

Onde: Botecaria – Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Bola da Suframa)

Camisas: R$ 50 (dão acesso ao evento)

Entrada: Até 18h a entrada é gratuita; depois das 18h R$ 30 (couvert para quem não tiver a camisa)Informações: (92) 99984-1005 e @botecaria_manaus

