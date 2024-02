A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), realizou a prisão de membros do Comando Vermelho (CV) responsáveis pela queima de fogos de artifício em vários bairros de Manaus na noite deste sábado (10).

Pelo menos oito pessoas foram presas no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Eles foram presos por estarem fazendo apologia ao crime.

De acordo com o artigo 287 do Código Penal Brasileiro, quem fizer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime será punido com detenção de três a seis meses ou multa

Na ação policial, além das prisões, caixas com os fogos de artifícios também foram apreendidos.

O foguetório foi realizado pela facção criminosa às 19h de sábado em comemoração a 4 anos de atuação no Amazonas.