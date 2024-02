Durante a festa do líder Lucas Henrique, na madrugada desta quinta-feira (15), Davi conversou com Isabelle sobre o jogo e sugeriu que os dois são participantes fortes com o público.

No papo, o motorista de aplicativo opinou sobre o motivo que pode fazer com que o restante da casa se aproxime dele e de Isabelle nas próximas semanas: "Eu e você fazemos um jogo muito forte. Se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói".

Segundo Davi, ele e a cunhã-poranga do Garantido precisam ter cuidado a partir deste ponto do jogo: "As pessoas que se aproximam da gente hoje e não estavam próximas antes, estão se aproximando para ver nossos defeitos, nosso jogo, como a gente é. E podem usar isso como armas para destruir a nossa amizade".

Na conversa, o brother também disse que quer defender Isabelle no jogo — ao que a sister recusou: "Obrigada, mas não precisa. Eu sei me defender e sei os caminhos", disse a manauara.

"Pera aí, eu quero te defender, muito", rebate o brother. "Obrigada, mas não precisa", insiste a dançarina. "Precisa sim. Não fale isso, não. Você precisa sim, e eu preciso. Eu conto com você", diz Davi. "É verdade", responde Isabelle.